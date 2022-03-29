Контузия – симптомы и первая помощь

В зоне боевых действий получить контузию может каждый как военный, так и гражданский человек, ведь российские ракеты и бомбы наносят ущерб не только тем, кто попадает непосредственно под удар. Как узнать контузию и помочь человеку с признаками контузии, рассказывает ТСН.

Что такое контузия?

Контузия возникает вследствие косвенного воздействия ударной волны на значительные участки тела. Характерным признаком контузии является потеря сознания, которая может длиться от нескольких минут до дней и даже месяцев. Последствия контузии тоже разнообразны: от частичной потери зрения или слуха до тяжелых нарушений психики. Контузия сопровождается тахикардией, провалами в памяти, тошнотой. Возможны переломы и черепно-мозговые травмы у пострадавших. После контузии, пострадавший человек становится полностью беспомощным и нуждается в помощи, но помощь эта должна быть «в тему», чтобы не причинить потерпевшему еще больший вред.

Человек, подвергшийся контузии, нуждается в покое и немедленном профессиональном медицинском вмешательстве. Как быстро помочь потерпевшему, читайте дальше в статье.

Какие симптомы контузии?

Симптомы, которые могут указывать на контузию:

сильная головная боль;

тошнота, рвота;

частое сердцебиение;

потеря памяти на время, а бывает и навсегда;

повреждение внутренних органов (в сложных случаях);

переломы, черепно-мозговые травмы.

Опасной при контузии является черепно-мозговая травма. Симптомы черепно-мозговой травмы:

раны или кровоподтеки на голове или лице;

спутанность или утрата сознания;

сжимающая боль в голове или шее;

потеря подвижности в конечностях;

тошнота;

нарушение дыхания;

потеря равновесия;

деформация в области головы;

судороги;

сонливость;

выделение крови, прозрачной жидкости (ликвора) из ротовой, носовой полости и ушей.

Что нужно делать в случае черепно-мозговой травмы?

убедиться, что потерпевший находится в безопасности;

зафиксировать шейный отдел позвоночника с помощью шейного воротничка, шин, в крайнем случае, рук;

вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи;

до приезда скорой определить наличие сознания и дыхания;

если у пострадавшего отсутствует дыхание, начать сердечно-легочную реанимацию.

Если у пострадавшего отсутствуют раны в области головы и другие повреждения, порядок действий отвечает общим рекомендациям по помощи потерпевшему от контузии.

Как помочь контуженному человеку?

оттащить потерпевшего в безопасное место и уложить на спину;

желательно госпитализировать потерпевшего сразу после контузии, поэтому срочно вызывайте скорую;

до приезда скорой укрыть пострадавшего чем-то теплым;

обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до прибытия скорой медицинской помощи;

проверить пульс и сердцебиение травмированного, в случае отсутствия, искусственного дыхания;

пере искусственным дыханием проверить нос и рот потерпевшего на наличие пыли или песка.

при ухудшении состояния немедленно позвонить в экстренную медицинскую помощь, соблюдать все ее рекомендации.

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