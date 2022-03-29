Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области

Дата публикации
Просмотры
8100
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области

Мэр Староконстантинова Николай Мельничук, фото/соцсети

Российские оккупанты обстреляли город Староконстантинов.

Сегодня, 29 марта, российские войска нанесли удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук в соцсети.

"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно — Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв", – поинформировал глава города.

Напомним, российская армия уже не впервые наносит удары по городу. Населённый пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар 24 февраля – в первый день вторжения. После этого по местному аэродрому целили еще несколько раз.

Следующая публикация