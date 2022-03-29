Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области

Российские оккупанты обстреляли город Староконстантинов.

Сегодня, 29 марта, российские войска нанесли удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области.

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Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук в соцсети.

"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно — Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв", – поинформировал глава города.

Напомним, российская армия уже не впервые наносит удары по городу. Населённый пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар 24 февраля – в первый день вторжения. После этого по местному аэродрому целили еще несколько раз.