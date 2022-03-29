Организация эвакуации населения: в Украине запустили чат-бот

Благодаря боту возможно предоставление гуманитарной помощи в зонах боевых действий, а также временно захваченных территориях.

В Украине создали чат для организации эвакуации населения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegrami.

Благодаря боту возможно предоставление гуманитарной помощи в зонах боевых действий, а также временно оккупированных территориях.

"Вводим важный общий проект. В настоящее время созданы телеграммы бот и сайт, с помощью которых каждый желающий может узнать всю имеющуюся информацию об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную или медицинскую помощь", — отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

Гражданам необходимо скопировать название бота в Телеграмм-поиск – @Evacuation2022_bot, нажать "start", чтобы начать диалог с ботом. Затем необходимо нажать кнопку "Подтвердите свой номер телефона" и кнопку "share", а затем — выбрать нужную кнопку: "эвакуация" или "гуманитарная/медицинская помощь".

Напомним, патрульные сообщили, сколько украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог".

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