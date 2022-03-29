Організація евакуації населення: в Україні запустили чатбот

За допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій, а також тимчасово захоплених територіях.

В Україні створили чатбот для організації евакуації населення.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegrami.

За допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій, а також тимчасово окупованих територіях.

"Запроваджуємо важливий спільний проєкт. Наразі створено телеграм бот та сайт, за допомогою яких кожен охочий може дізнатись всю наявну інформацію про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітарну або медичну допомогу", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

Громадянам необхідно скопіювати назву бота у Телеграм-пошук - @Evacuation2022_bot, натиснути "start", щоб розпочати діалог з ботом. Потім необхідно натиснути на кнопку "Підтвердіть свій номер телефону" і кнопку "share", а потім - обрати ту кнопку, що потрібна: "евакуація" або "гуманітарна/медична допомога".

Нагадаємо, патрульні повідомили, скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог".

Читайте також: