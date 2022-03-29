Нідерланди видворили 17 російських дипломатів за шпигунство

Посла Росії в Нідерландах викликали в МЗС, щоб повідомити йому про рішення.

Нідерланди висилають 17 російських дипломатів.

За даними спецслужб, насправді вони були шпигунами. Посла Росії в Нідерландах викликали сьогодні вдень, щоб повідомити йому про рішення, повідомили в МЗС.

Про це повідомляє телеканал NOS.

Дипломати, підозрювані в шпигунстві, мають покинути країну протягом двох тижнів.

"У цих людей написано дипломат на візитній картці, коли вони насправді роблять щось зовсім інше. Ми прийняли це рішення заради безпеки Нідерландів", – заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Висилка також була узгоджена з іншими країнами, які раніше висилали російських дипломатів, такими як США, Польща та Болгарія.

Всього в Нідерландах акредитовано 75 російських дипломатів. Тож тепер в країні залишилися 58 представників.

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