У чатботі "єВорог" з'явилися нові функції: що покращилось

Мінцифра оновила чатбот "єВорог".
Міністерство цифрової трансформації України оновило чатбот "єВорог", який дозволяє у режимі реального часу повідомляти про місцерозташування та переміщення окупантів.
З моменту запуску ботом скористалися понад 210 тисяч користувачів Дії.
Тепер у чатботі можна:
- обирати техніку окупанта зі списку або вписувати самостійно;
- вказувати кількість та надсилати заявки без фото чи відео;
- час, коли бачили ворогів, можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований.
Чатбот доступний за посиланням.
Нагадаємо, через "Дію" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів.
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