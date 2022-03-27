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У чатботі "єВорог" з'явилися нові функції: що покращилось

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У чатботі "єВорог" з'явилися нові функції: що покращилось

Чатбот єВорог

Мінцифра оновила чатбот "єВорог".

Міністерство цифрової трансформації України оновило чатбот "єВорог", який дозволяє у режимі реального часу повідомляти про місцерозташування та переміщення окупантів.  

З моменту запуску ботом скористалися понад 210 тисяч користувачів Дії.

Тепер у чатботі можна:

  1. обирати техніку окупанта зі списку або вписувати самостійно; 
  2. вказувати кількість та надсилати заявки без фото чи відео; 
  3. час, коли бачили ворогів, можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований. 

Чатбот доступний за посиланням.

Нагадаємо, через "Дію" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів.

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