У чатботі "єВорог" з'явилися нові функції: що покращилось

У чатботі "єВорог" з'явилися нові функції: що покращилось

Мінцифра оновила чатбот "єВорог".

Міністерство цифрової трансформації України оновило чатбот "єВорог", який дозволяє у режимі реального часу повідомляти про місцерозташування та переміщення окупантів.

З моменту запуску ботом скористалися понад 210 тисяч користувачів Дії.

Тепер у чатботі можна:

обирати техніку окупанта зі списку або вписувати самостійно; вказувати кількість та надсилати заявки без фото чи відео; час, коли бачили ворогів, можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований.

Чатбот доступний за посиланням.

Нагадаємо, через "Дію" запустили функцію повідомлень про розташування російських окупантів.

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