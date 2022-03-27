Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

В чате "єВорог" появились новые функции: что улучшилось

Дата публикации
Просмотры
1038
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В чате "єВорог" появились новые функции: что улучшилось

Чатбот естьВраг

Минцифра обновила чатбот "єВорог".

Министерство цифровой трансформации Украины обновило чатбот "єВорог", позволяющий в режиме реального времени сообщать о местоположении и перемещении оккупантов.

С момента запуска ботом воспользовались более 210 тысяч пользователей "Дія".

Теперь в чате можно:

  1. выбирать технику оккупанта из списка или вписывать самостоятельно;
  2. указывать количество и отправлять заявки без фото или видео;
  3. время, когда видели врагов, можно не заполнять вручную, а выбрать в предложенном боте.

Чатбот доступен по ссылке.

Напомним, в "Дія" запустили функцию сообщений о расположении российских оккупантов.

Читайте также:

Следующая публикация