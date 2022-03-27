В чате "єВорог" появились новые функции: что улучшилось

Минцифра обновила чатбот "єВорог".
Министерство цифровой трансформации Украины обновило чатбот "єВорог", позволяющий в режиме реального времени сообщать о местоположении и перемещении оккупантов.
С момента запуска ботом воспользовались более 210 тысяч пользователей "Дія".
Теперь в чате можно:
- выбирать технику оккупанта из списка или вписывать самостоятельно;
- указывать количество и отправлять заявки без фото или видео;
- время, когда видели врагов, можно не заполнять вручную, а выбрать в предложенном боте.
Чатбот доступен по ссылке.
Напомним, в "Дія" запустили функцию сообщений о расположении российских оккупантов.
Читайте также: