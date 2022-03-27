В Харькове в укрытии женщина родила девочку

В Харькове в укрытии женщина родила девочку

Роды помогали принимать медики.

Сегодня, 27 марта, в подвале на Салтовке (Харьков) родилась девочка. Роды помогали принимать медики скорой.

Об этом сообщили в областном Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Также читайте В Харькове оккупанты не пустили медиков через блокпост: женщина родила девочку под обстрелами

"В 06:30 в подвале дома на Салтовке, благодаря помощи бригады в составе фельдшера Ирины Сумцовой, медсестры Аллы Сорокотяги и водителя Алексея Корастилева, 28-летняя харьковчанка родила замечательную, здоровую девочку весом 2400 грамм, ростом 50 см", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне в роддоме, обустроенном в бомбоубежище, родились два мальчика. В киевском метро тоже родилась девочка. Ребенка назвали Мия.

Читайте также: