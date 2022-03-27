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В Николаеве возобновляют обучение в школах

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В Николаеве возобновляют обучение в школах

pixabay.com

Кто из школьников не может приобщиться к образовательному процессу – будет учиться индивидуально.

С понедельника, 28 марта, в школах Николаева возобновляется обучение, которое будет проходить в дистанционном формате.

Об этом в телеграмм-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Как говорится в сообщении, перед принятием решения управление образования проанализировало ситуацию и выяснило, что более 40 тысяч учащихся города смогут приобщиться к учебе. Еще около двух тысяч школьников будут получать образование индивидуально.

"Итоговые оценки получат все. ГНА и ВНО в этом году не будет. Для выпускников Министерство образования и науки разработает отдельный механизм поступления в вузы", — подчеркнул мэр города.

Напомним, что образовательный процесс в дистанционном формате восстанавливают в Киеве.

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