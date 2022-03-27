У Миколаєві відновлюють навчання у школах

Хто зі школярів не може долучитися до освітнього процесу - буде навчатися індивідуально.

Від понеділка, 28 березня, у школах Миколаєва відновлюється навчання, яке буде проходити в дистанційному форматі.

Про це у телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як йдеться у повідомленні, перед ухваленням рішення управління освіти проаналізувало ситуацію і з'ясувало, що понад 40 тисяч учнів міста зможуть долучитись до навчання. Ще близько двох тисяч школярів здобуватимуть освіту індивідуально.



"Підсумкові оцінки отримають усі. ДПА і ЗНО цього року не буде. Для випускників Міністерство освіти і науки розробить окремий механізм вступу до вишів", - наголосив мер міста.

Нагадаємо, що освітній процес в дистанційному форматі відновлюють у Києві.

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