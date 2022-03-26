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Російські окупанти обстріляли авто ведучого Даніеля Салема

Російські окупанти обстріляли авто ведучого Даніеля Салема

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Російські окупанти обстріляли авто ведучого Даніеля Салема

Даніель Салем / instagram.com/daniel_jihad_salem

На щастя, ведучий не постраждав.

Відомий телеведучий Даніель Салем, який раніше вступив до лав тероборони, потрапив під обстріли окупантів.

Ворожі кулі пробили наскрізь автівку знаменитості. Про це у своєму Instagram повідомив Салем та показав відповідні кадри.

Авто Даніеля Салема / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Авто Даніеля Салема / instagram.com/daniel_jihad_salem
Авто Даніеля Салема / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Авто Даніеля Салема / instagram.com/daniel_jihad_salem

На щастя, ніхто не постраждав.

"Я вибір зробив давно. Не хочу я війни, не хочу болю! Ми охороняємо нашу землю. Ми переможемо, тому що ми вміємо любити, вміємо дихати на повні груди, вміємо сміятися страху в обличчя!" - сказав ведучий.

Нагадаємо, також стало відомо, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл. Він отримав поранення в обличчя.

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