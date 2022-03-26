Російські окупанти обстріляли авто ведучого Даніеля Салема

На щастя, ведучий не постраждав.

Відомий телеведучий Даніель Салем, який раніше вступив до лав тероборони, потрапив під обстріли окупантів.

Ворожі кулі пробили наскрізь автівку знаменитості. Про це у своєму Instagram повідомив Салем та показав відповідні кадри.

Авто Даніеля Салема / instagram.com/daniel_jihad_salem

Авто Даніеля Салема / instagram.com/daniel_jihad_salem

На щастя, ніхто не постраждав.

"Я вибір зробив давно. Не хочу я війни, не хочу болю! Ми охороняємо нашу землю. Ми переможемо, тому що ми вміємо любити, вміємо дихати на повні груди, вміємо сміятися страху в обличчя!" - сказав ведучий.

Нагадаємо, також стало відомо, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл. Він отримав поранення в обличчя.

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