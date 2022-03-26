Путін і Росія не зацікавлені в переговорах - Байден

Путін і Росія не зацікавлені в переговорах - Байден

Джо Байден заявив, що США ніколи не намагалися пресувати Росію.

Президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати ніколи не намагалися пресувати Росію, і заявив про намагання домовитися.

Про це він сказав 26 березня під час свого звернення у Польщі.

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"Путін і Росія не зацікавлені в переговорах", - зазначив Байден.

Раніше Джо Байден наголосив, що США підтримують Україну в боротьбі з російським агресором. Президент США зазначив, що Росія хоче домінувати над свободою.

Крім того, Байден назвав Путіна "м'ясником" після розмови з українцями в Польщі

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