Путін і Росія не зацікавлені в переговорах - Байден

Джо Байден заявив, що США ніколи не намагалися пресувати Росію.
Президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати ніколи не намагалися пресувати Росію, і заявив про намагання домовитися.
Про це він сказав 26 березня під час свого звернення у Польщі.
"Путін і Росія не зацікавлені в переговорах", - зазначив Байден.
Раніше Джо Байден наголосив, що США підтримують Україну в боротьбі з російським агресором. Президент США зазначив, що Росія хоче домінувати над свободою.
Крім того, Байден назвав Путіна "м'ясником" після розмови з українцями в Польщі
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