Путин и Россия не заинтересованы в переговорах - Байден

Джо Байден заявил, что США никогда не пытались прессовать Россию.
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не пытались прессовать Россию, и заявил о попытке договориться.
Об этом он сказал 26 марта во время обращения в Польше.
"Путин и Россия не заинтересованы в переговорах", – отметил Байден.
Ранее Джо Байден подчеркнул, что США поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. Президент США отметил, что Россия хочет доминировать над свободой.
Кроме того, Байден назвал Путина "мясником" после разговора с украинцами в Польше.
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