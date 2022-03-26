Путин и Россия не заинтересованы в переговорах - Байден

Путин и Россия не заинтересованы в переговорах - Байден

Джо Байден заявил, что США никогда не пытались прессовать Россию.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не пытались прессовать Россию, и заявил о попытке договориться.

Об этом он сказал 26 марта во время обращения в Польше.

Также читайте Байден анонсировал новые санкции против России за вторжение в Украину

"Путин и Россия не заинтересованы в переговорах", – отметил Байден.

Ранее Джо Байден подчеркнул, что США поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. Президент США отметил, что Россия хочет доминировать над свободой.

Кроме того, Байден назвал Путина "мясником" после разговора с украинцами в Польше.

Читайте также: