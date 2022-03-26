Украина и ее народ борются за то, чтобы спасти свою страну — Байден

Украина и ее народ борются за то, чтобы спасти свою страну — Байден

Россия желает доминировать над свободой.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что США поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором.

Об этом онсказал 26 марта во время обращения в Польше.

"Украина и ее народ сейчас борются за то, чтобы спасти свою страну. Они храбро борются за демократические принципы, верховенство права, за справедливые и свободные выборы, свободу слова, право на вероисповедание, свободу прессы. Это основные элементы свободного общества. Однако есть такие амбиции, которые хотят доминировать на свободой. Я хочу сказать народу Украины — мы с вами. Сегодня в Киеве и Харькове продолжается борьба. Такая же была в Венгрии в 1956 году, затем в Польше и Чехословакии. Много танков, пытавшихся сломать борьбу за демократию", — сказал Байден.

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