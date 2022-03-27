Ізраїль "твердо стоїть на боці народу України" - прем'єр-міністр Бенет

Прем'єр-міністр Ізраїлю запевнив, що країна зробить усе можливе, щоб закінчити війну в Україні.

Прем'єр-міністр Нафталі Бенет заявив, що Ізраїль «твердо стоїть на боці народу України» і зробить усе можливе, щоб закінчити війну.

Про це він заявив на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Єрусалимі, передає CNN.

"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо підтримує народ України і збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання та припинити кровопролиття. Ми вже направили наші найкращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю в Україні на західній стороні. Мені повідомили, що вони вже прийняли понад 500 пацієнтів", - сказав він.

Бенет також наголосив, що Ізраїль робить все можливе для припинення війни в Україні, і що країна продовжить співпрацювати з США задля допомоги Україні.

Нагадаємо, на Львівщині запрацював ізраїльський польовий шпиталь.

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