На Львівщині запрацював ізраїльський польовий шпиталь

Шпиталь "Блискуча зірка" запрацював у Львівській області.
На Львівщині розгорнули польовий ізраїльський шпиталь "Блискуча зірка".
Медустанова надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиської та сусідніх громад.
Шпиталь назвали на честь колишньої прем'єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні. Саме вона створила "Машав" – Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.
Шпиталь працюватиме у спеціально облаштованих наметах. Тут ізраїльські лікарі проводитимуть первинний огляд, а також діятиме окремий ковідний ізолятор. Якщо людина потребуватиме хірургічного втручання, спеціалісти з Ізраїлю зможуть оперувати у приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування хворих у шпиталі обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу.
Щоб вирішувати питання комунікації, на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні, а ізраїльським колегам постійно допомагатиме черговий лікар.
Як розповів Ліор Хайат, спікер Міністерства закордонних справ Ізраїлю, у шпиталі працюють більше сотні людей медичного персоналу, які добровільно прибули з різних лікарень Ізраїлю з єдиною місією – допомогти людям в Україні. Він зазначив, що шпиталь працюватиме в Україні щонайменше один місяць, проте сподівається, що війна скоро завершиться.
Крім надання медичної допомоги, ізраїльські медики планують проводити навчання для лікарів громади та області, а також розглядають можливість онлайн-консультацій з ізраїльськими спеціалістами різних профілів.
Нагадаємо, під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує.
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