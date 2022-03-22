На Львівщині запрацював ізраїльський польовий шпиталь

Шпиталь "Блискуча зірка" запрацював у Львівській області.

На Львівщині розгорнули польовий ізраїльський шпиталь "Блискуча зірка".

Медустанова надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиської та сусідніх громад.

Шпиталь назвали на честь колишньої прем'єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні. Саме вона створила "Машав" – Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Шпиталь працюватиме у спеціально облаштованих наметах. Тут ізраїльські лікарі проводитимуть первинний огляд, а також діятиме окремий ковідний ізолятор. Якщо людина потребуватиме хірургічного втручання, спеціалісти з Ізраїлю зможуть оперувати у приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування хворих у шпиталі обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу.

Фото: Львівська обласна державна адміністрація

Щоб вирішувати питання комунікації, на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні, а ізраїльським колегам постійно допомагатиме черговий лікар.

Як розповів Ліор Хайат, спікер Міністерства закордонних справ Ізраїлю, у шпиталі працюють більше сотні людей медичного персоналу, які добровільно прибули з різних лікарень Ізраїлю з єдиною місією – допомогти людям в Україні. Він зазначив, що шпиталь працюватиме в Україні щонайменше один місяць, проте сподівається, що війна скоро завершиться.

Крім надання медичної допомоги, ізраїльські медики планують проводити навчання для лікарів громади та області, а також розглядають можливість онлайн-консультацій з ізраїльськими спеціалістами різних профілів.

Нагадаємо, під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує.

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