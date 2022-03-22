На Львовщине заработал израильский полевой госпиталь

Госпиталь "Блестящая звезда" заработал во Львовской области.

Во Львовской области развернули полевой израильский госпиталь "Блестящая звезда".

Медучреждение будет оказывать помощь переселенцам, жителям Мостиской и соседних общин.

Госпиталь назвали в честь бывшей премьер-министра Израиля Голды Меир, родившейся в Украине. Именно она создала "Машав" – Национальное израильское агентство гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

Госпиталь будет работать в специально оборудованных палатках. Здесь израильские врачи будут проводить первичный осмотр, а также будет действовать отдельный ковидный изолятор. Если человек будет нуждаться в хирургическом вмешательстве, специалисты из Израиля смогут оперировать в помещениях больницы общины. Для стационарного пребывания больных в госпитале оборудовали три палаты: мужскую, женскую и детскую.

Фото: Львівська обласна державна адміністрація

Чтобы решать вопросы коммуникации, на регистрации будет работать медик из местной больницы, а израильским коллегам будет постоянно помогать дежурный врач.

Как рассказал Лиор Хайат, спикер Министерства иностранных дел Израиля, в госпитале работают более сотни людей медицинского персонала, добровольно прибывших из разных больниц Израиля с единственной миссией – помочь людям в Украине. Он отметил, что госпиталь будет работать в Украине как минимум один месяц, однако надеется, что война скоро завершится.

Кроме оказания медицинской помощи, израильские медики планируют проводить учения для врачей общины и области, а также рассматривают возможность онлайн-консультаций с израильскими специалистами разных профилей.

Напомним, во Львове иностранные медики развернули полевой госпиталь: там лечат всех, кто в этом нуждается.

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