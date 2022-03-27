Росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по Україні

Із щонайменше 70 випущених Росією ракет долетіли лише вісім. Інші були знищені в небі українською ППО.

За добу 26 березня Росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України. Своєю чергою ЗСУ також поставили рекорд зі збиття російських ракет.

Про це йдеться у матеріалі The Insider.

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За даними ЗМІ, 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 - з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує 340 млн доларів прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.

Зазначається, ППО України поставила рекорд із збитих цілей: із щонайменше 70 випущених Росією ракет долетіли лише вісім. Інші були знищені в небі. Росія робила обстріл у тому числі по території, що розташована в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував із візитом президент США Джо Байден.

Зауважимо, у суботу, 26 березня, західні області України зазнали масованих ракетних обстрілів РФ. Зокрема, Росія випустили ракети по Рівненській, Волинській, Львівській областях.

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