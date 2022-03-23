Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунську програму Pegasus, побоюючись реакції РФ

Від 2019 року українська влада просила Ізраїль дозволити продаж шпигунського ПЗ.

Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group, побоюючись, що російські офіційні особи будуть незадоволені продажем.

Про це йдеться у спільному розслідуванні видань Guardian та Washington Post.

Також читайте В Росії олігархи обговорюють можливість фізичного усунення Путіна – розвідка

За даними журналістів, від 2019 року українські офіційні особи намагалися переконати Ізраїль видати ліцензію на шпигунське програмне забезпечення для використання в Україні. Але ці зусилля були відкинуті, і NSO Group, діяльність якої регулюється Міністерством оборони Ізраїлю, так і не отримала дозволу на продаж або просування шпигунського ПЗ в Україну.

Один із високопосадовців української розвідки заявив, що рішення Ізраїлю викликало в українських чиновників «збентеження». Чиновник сказав, що не має повної інформації щодо того, чому Україні було відмовлено у доступі, але додав, що, на його думку, уряд США підтримує зусилля України.

Джерела, близькі до цього питання, заявили, що рішення Ізраїлю відображає небажання конфліктувати з Росією, яка має тісні стосунки з Ізраїлем у сфері розвідки. Джерела повідомили, що Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати російські номери мобільних телефонів через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти російських спецслужб.

Програмне забезпечення Pegasus ізраїльської NSO Group вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів. Програма копіює відправлені й отримані на телефон повідомлення, збирає фотографії та записує дзвінки. Крім того, Pegasus отримує доступ до мікрофона і відеокамери, що дозволяє підслуховувати та підглядати за власниками пристроїв. За допомогою програми можна також відстежувати місцеперебування телефонів.

Читайте також: