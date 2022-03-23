В Росії олігархи обговорюють можливість фізичного усунення Путіна – розвідка

Санкції, накладені на РФ та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів.

Окремі російські олігархи обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"В Москві відбулась зустріч російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича. Під час зустрічі Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів", - йдеться у повідомленні.

Також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку.

"Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. Насамперед, олігархів, яких він вважає "ненадійними". Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - зазначили в розвідці.

Петро Авен: російський політик та підприємець. Президент ВАТ Акціонерний комерційний банк "Альфа-Банк". За версією Forbes, у 2021 році посів 30-те місце у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, володіючи особистим статком у $5,3 млрд.

Олександр Машкевич: казахстанський мільярдер, родом із Киргизстану, громадянин Канади, проживає в Тель-Авіві. За версією Forbes, 2016 роки його статки становили $1,5 млрд.

Нагадаємо, Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

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