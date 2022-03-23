Білорусь закриває Генконсульство України та висилає низку дипломатів

Дипломати повинні залишити країну протягом 72 годин.

МЗС Білорусі оголосило про закриття Генерального консульства України в Бресті та про скорочення кількості українських дипломатів на території країни.

Про це повідомив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише "Белта".

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Таким чином, у Білорусі залишаться всього п’ятеро працівників української дипломатичної місії, а решта мають залишити країну найближчим часом.

"Цей крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано залишити нашу країну протягом 72 годин", – розповів Глаз.

Він також заявив, що "у зв'язку з фактичною відсутністю персоналу" білоруська сторона також вирішила закрити Генконсульство України у Бресті.

"Ще раз наголошу, що українці були і залишатимуться для нас близьким народом", – додав представник МЗС Білорусі.

За його словами, білоруська сторона не ухвалювала рішення про закриття свого посольства в Україні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що держава розглядає такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України.

"Продовження вчорашньої провокації у ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатамбуло приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин. Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України", – сказав Ніколенко в коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, 22 березня Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники. Зокрема, там заявили, що нібито з 19 українських дипломатів 8 є співробітниками спецслужб України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко висловив сподівання, що метою звинувачень на адресу українських дипломатів не є посилення антиукраїнської істерії, спрямоване на те, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії.