У Львові дитсадкам дозволили відновити роботу: як потрапити дітям-переселенцям

До закладів також зарахують дітей-переселенців.

Від середи, 23 березня, у Львівській області можуть відновити роботу дитячі садки.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Таку рекомендацію надав департамент освіти і науки Львівської ОДА, врахувавши можливості, безпечні умови та запити батьків.

За його словами, освітній процес можна розпочати в очному, дистанційному чи змішаному форматі. Втім, це визначає самостійно кожний заклад дошкільної освіти.

Козицький наголосив, що дітей-переселенців до закладів дошкільної освіти можуть зараховувати першочергово. Для цього необхідно подати:

заяву одного з батьків,

копію свідоцтва про народження,

медичну довідку, видану відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

"Важливо, що під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, який підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві", - наголосив керівник Львівської ОДА.

Як повідомлялося, у школах Львівської області розпочалося навчання: у більшості закладів дистанційка. Формат навчання кожний заклад визначав самостійно і погоджував з військовою адміністрацією. Більшість шкіл регіону будуть працювати дистанційно. Очне навчання відбуватиметься у понад 50 освітніх закладах області. У кількох школах буде змішаний формат.

Читайте також: