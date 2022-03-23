Український веслувальник загинув, обороняючи Маріуполь від окупантів

Розв'язана Росією війна забрала життя ще одного спортсмена.

Під час захисту Маріуполя загинув 25-річний український веслувальник Іван Щокін.

Сумну звістку повідомила Херсонська федерація академічного веслування.

Зазначається, що вихованець Херсонської школи академічного веслування загинув 13 березня 2022 року.

Іван займався академічним веслуванням від 2011 до 2015 року. Він був Кандидатом у майстри спорту України, призером всеукраїнських змагань серед юнаків.

Іван Щокін. Загинув 13 марта 2022 року захищаючи Маріуполь. 1997 року народження. Займася веслуванням академічним з 2011... Опубліковано Херсонська федерація академічного веслування Вівторок, 22 березня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили засновника українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед".

Читайте також:

Маріуполь з висоти: який вигляд має місто, яке не може взяти російська армія (відео)

У Маріуполі внаслідок обстрілів окупантів загинув місцевий оператор Віктор Дєдов

Окупанти захопили гуманітарну колону, яка прямувала до Маріуполя - Зеленський