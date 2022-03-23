У Маріуполі внаслідок обстрілів окупантів загинув місцевий оператор Віктор Дєдов

Журналіст із родиною перебував удома, коли у квартиру прилетіли міни.

У Маріуполі внаслідок обстрілів окупантів загинув головний режисер, старший оператор маріупольського телеканалу "Сигма-ТБ" Віктор Дєдов.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко у Facebook.

Повідомляється, що журналіст із родиною перебував удома, коли у квартиру прилетіли міни. Про обставини загибелі, яка трапилась у заблокованому Маріуполі ще 11 березня, повідомила дружина Віктора Наталія Дєдова у соцмережі.

"Дві міни. Перша – у нашу спальню. Там я і мама. Друга – в нашу кухню. Там – Вітя… Я кричу «Саша!» у відповідь: «Мама, я тут!»… І тільки біля ліфта розумію: не бачу і не чую Вітю… Остання (його – ред) фраза: «Саша, у мене нема світла!» І Саша дає ліхтарик, хоч у кімнаті світло. Сонна артерія. Вітя живе ще кілька хвилин, доходить до коридору і назавжди стає нашим світлим Янголом", - пише Наталія Дєдова.

За словами дружини, Віктора не змогли поховати, бо за 4 дні через приліт снаряда будинок згорів.

Нагадаємо, у бою під Миколаєвом загинув військовий журналіст Віктор Дудар.

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