Поліція евакуювала з Чернігова двох французьких журналістів

Поліція евакуювала з Чернігова двох французьких журналістів

Після евакуації журналісти вже планують їхати до Бучі та Ірпеня.

Із Чернігова, який регулярно обстрілююють окупанти, поліція евакуювала французьких журналістів.

Про це інформує Національна спілка журналістів України.

Нацполіція забезпечила успішну евакуацію мирного населення з Чернігова – загалом 12 автомобілів. Зокрема, до Києва дісталася і знімальна група телеканалу France-2.

Із Чернігова врятували журналістів Агнес Ваграмян та Суфіана Яссіна. Медійники розповіли, що в Україні працювали раніше в Одесі, тепер у Чернігові. Після евакуації вже планують їхати до Бучі та Ірпеня. Поки що французьких журналістів супроводили до центру Києва.

Нагадаємо, що окупанти обстрілювали Чернігів та Ніжин, до деяких громад неможливо доставити їжу та ліки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Чернігова загинув громадянин США. Також російські окупанти 13 березня розстріляли в Ірпені Київської області 51-річного американського журналіста Брента Рено.

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