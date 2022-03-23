До Кам'янця-Подільського евакуювали виш з Сєвєродонецька

В університеті Даля навчання відновили 14 березня.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля тимчасово евакуйовано із Сєвєродонецька Луганської області до Кам'янця-Подільського на Хмельниччині.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Йдеться про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, що засновано у 1920 році.

Своєю чергою, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що більшість керівного складу університету, велика кількість викладачів та студентів вже перебувають у Хмельницькій області. Втім, значна частина технічної бази університетут імені Даля залишилася у Сєвєродонецьку.

За словами Гайдая, навчальний процес відновили 14 березня у дистанційній формі.

Як повідомлялося, у МОН дали рекомендації вишам, як закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану. Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.

Читайте також: