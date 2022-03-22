Підтримали війну в Україні: повідомлено про підозру п'ятьом керівникам російських вишів

Підтримали війну в Україні: повідомлено про підозру п'ятьом керівникам російських вишів

Йдеться про навчальні заклади Пензенської області.

Повідомлено про підозру п'ятьом ректорам вищих навчальних закладів Російської Федерації, які закликали до порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Йдеться про керівників таких вищих навчальних закладів Російської Федерації:

Пензенського державного університету архітектури та будівництва, Пензенського державного університету,

Пензенського державного технологічного університету, Пензенського агропромислового коледжу,

Пензенського державного аграрного університету.

Слідство встановило, що 4 березня на офіційному сайті Російського Союзу ректорів оприлюднено звернення понад 260 керівників вищих навчальних закладів на підтримку війни в Україні. Крім того, заклики до продовження злочинних дій армії окупантів з'явилися на сайтах спеціалізованих асоціацій російських вишів.

"Для спроби виправдання в очах громадян РФ вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності керівництвом країни-агресора залучено широке коло медійних осіб, публічних діячів та відомих особистостей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, українська прокуратура оголосила командувачу 22-м армійським корпусом берегових військ Чорноморського флоту РФ про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України. Безпосередньо перед вторгненням він пояснив вишикуваному особовому складу необхідність ескалації війни, використовуючи наративи російської пропаганди.