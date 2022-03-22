Українська мова отримала статус майбутньої мови Євросоюзу

Це дозволить формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС.

Генасамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) провела 21 березня позачергове засідання, на якому одноголосно підтримала рішення про членство України в мовному просторі ЄС.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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"Сьогодні фронт боротьби за Україну – це і фронт утвердження української мови. Тому для нас велика честь приєднатися до континентальної родини мовних інституцій. Адже членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Серед основних завдань – контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.