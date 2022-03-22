У Тернополі буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink

У Тернополі буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink

Інтернет надзвичайно доречний в умовах війни.

Тернопіль отримав комплект супутниковий Інтернет Starlink від американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Зазначається, що супутниковий Інтернет буде працювати для налагодження зв’язку між об’єктами критичної інфраструктури у випадку відсутності традиційної мережі.

"В умовах війни таке обладнання для нас є дуже доречним. Ми дякуємо за Starlink компанії Ілона Маска SpaceX, Міністерству цифрової трансформації та ТОВ "Іст Брідж Трейдинг", - йдеться у повідомленні тернопільського мера.

facebook.com/Nadal.Sergij

Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.