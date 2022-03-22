Замість IKEA - "ИДЕЯ": у Росії хочуть запустити свій аналог компанії

Директор компанії подав до суду на IKEA.

Дизайн-студія із Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервіс" планує створити свій аналог IKEA. Компанія подала заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знака "ИДЕЯ".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням заяву директора компанії Костянтина Кукоєва.

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Він повідомив, його компанія створювала проєкти під меблі шведського бренду, коли IKEA вийшла з ринку Росії, то його дизайн-студія постраждала. Через це декілька днів тому Кукоєв подав до суду на IKEA.

"Мене дуже засмутило закриття магазинів IKEA, тому я подав на них до суду. У цей період якраз миготів мем про те, що McDonald's у Росії - це тепер "Дядько Ваня", а IKEA - "Ідея". Відповідно, я подумав, що виграю гроші та пущу їх на створення виробництва та відкриття магазинів "Ідея", щоб у Росії був аналог IKEA", - заявив Кукоєв.

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