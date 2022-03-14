Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії

Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин в Росії

Також компанія пожертвує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців.

Ще одна відома компанія пішла з російського ринку. Mazda Motor Corporation заявила, що припинила продаж автомобілів та автозапчастин на території РФ.

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Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Окрім цього, Mazda пожертвує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців.

"Компанія глибоко засмучена подіями, що відбуваються в Україні, й перераховує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців, що надає гуманітарну допомогу постраждалому населенню в Україні та країнах регіону. Сподіваємося, що якнайшвидше до України повернуться мир і безпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Nissan вирішив закрити автомобільний завод в РФ та створити фонд для підтримки України. Також компанія зупинила експорт автомобілів до Росії.

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