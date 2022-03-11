Авіакомпанія Air Astana припинила сполучення з Росією

Всі польоти скасовано від 11 березня.

Казахстанської авіакомпанія Air Astana скасувала всі рейси до та з Росії через припинення страхового покриття комерційних польотів.

Про це повідомляє Kazinform.

Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану спільно з авіакомпанією "Air Astana" в терміновому порядку вирішує ці питання із зацікавленими сторонами для якнайшвидшого відновлення рейсів.

Пасажири скасованих рейсів можуть оформити повне повернення вартості авіаквитка за місцем придбання авіаквитка.

Нагадаємо, дві азербайджанські авіакомпанії Azerbaijan Airlines та Buta Airways зупинили усі польоти до РФ. Російські авіакомпанії також перестають літати до Азербайджану.

Читайте також: