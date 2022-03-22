Вместо IKEA – "ИДЕЯ": в России хотят запустить свой аналог компании

Директор компании подал в суд на IKEA.
Дизайн-студия из Санкт-Петербурга "Люксорта-сервис" планирует создать свой аналог IKEA. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ".
Об этом пишут средства российской массовой пропаганды со ссылкой на заявление директора компании Константина Кукоева.
Он сообщил, что его компания создавала проекты под мебель шведского бренда, когда IKEA вышла с рынка России, то его дизайн-студия пострадала. Несколько дней назад Куккоев подал в суд на IKEA.
"Меня очень расстроило закрытие магазинов IKEA, поэтому я подал на них в суд. В этот период как раз мелькал мем о том, что McDonald's в России — это теперь "Дядя Ваня", а IKEA — "Идея". Соответственно, я подумал, что выиграю деньги и пущу их на создание производства и открытие магазинов "Идея", чтобы у России был аналог IKEA", – заявил Кукоев.
Читайте также:
- Икра, алмазы, лошади, парфюмерия и даже лыжи: предметы роскоши для россиян поплыли нах*й за кораблем
- Нах*й вслед за кораблями: британские имения российских олигархов, которые должны конфисковать
- Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний
- Mazda прекратила продажу автомобилей и автозапчастей в России
- Бренд Pandora прекратил работу в РФ и Беларуси и перечислил украинским детям 1 млн. долларов