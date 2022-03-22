Вместо IKEA – "ИДЕЯ": в России хотят запустить свой аналог компании

Директор компании подал в суд на IKEA.

Дизайн-студия из Санкт-Петербурга "Люксорта-сервис" планирует создать свой аналог IKEA. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ".

Об этом пишут средства российской массовой пропаганды со ссылкой на заявление директора компании Константина Кукоева.

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Он сообщил, что его компания создавала проекты под мебель шведского бренда, когда IKEA вышла с рынка России, то его дизайн-студия пострадала. Несколько дней назад Куккоев подал в суд на IKEA.

"Меня очень расстроило закрытие магазинов IKEA, поэтому я подал на них в суд. В этот период как раз мелькал мем о том, что McDonald's в России — это теперь "Дядя Ваня", а IKEA — "Идея". Соответственно, я подумал, что выиграю деньги и пущу их на создание производства и открытие магазинов "Идея", чтобы у России был аналог IKEA", – заявил Кукоев.

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