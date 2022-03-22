В Европейском союзе рассказали, будут ли вводить квоты для беженцев из Украины

В Европейском союзе рассказали, будут ли вводить квоты для беженцев из Украины

В ЕС подчеркнули, что Россия планировала рассорить страны Европы из-за миграционного кризиса.

Европейский союз не будет вводить квоты для беженцев из Украины, как это было раньше с сирийцами.

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Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон в интервью The Outside World.

"Мы встречаемся с Комиссией и правительствами дважды в неделю и обсуждаем ситуацию. Государства-члены могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены говорят, какие у них нужды. Это новый способ подхода к ситуации, без обязательных квот ", — сказала Йохансон.

Еврокомиссар добавила, что России не удастся рассорить страны ЕС из-за миграционного кризиса, вызванного войной РФ против Украины.

"Путин разочарован, потому что думал, что миграция может рассорить нас, но мы показали единство, которого никогда раньше не существовало. Нам удалось запустить Директиву о временной защите, которая никогда не использовалась за 20 лет. Мы приняли единогласное решение с министрами внутренних дел в течение несколько дней, чтобы выполнить его", — отметила Ильва Йохансон.

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