В Тернополе будет спутниковый Интернет от Илона Маска Starlink

В Тернополе будет спутниковый Интернет от Илона Маска Starlink

Интернет очень уместен в условиях войны.

Тернополь получил комплект спутниковый Интернет Starlink от американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Спутниковый Интернет будет работать для налаживания связи между объектами критической инфраструктуры в случае отсутствия традиционной сети.

"В условиях войны такое оборудование для нас очень уместно. Мы благодарим за Starlink компании Илона Маска SpaceX, Министерство цифровой трансформации и ООО "Ист Бридж Трейдинг", — говорится в сообщении тернопольского мэра.

facebook.com/Nadal.Sergij

Как сообщалось, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудование Starlink. Произошло это после обращения главы Минцифра Михаила Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.

Starlink предоставляет доступ в Интернет через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 000 пользователей во всем мире.