В Украину прибыла вторая партия станций Starlink — Федоров

Благодаря Starlink украинцы смогут пользоваться высокоскоростным Интернетом.

В Украину прибыла новая партия станций Starlink – спутникового Интернета от компании Илона Маска SpaceX.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня мы получили уже вторую, гораздо большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов по медицине, финансам, энергетике", — сообщил Федоров.

Starlink прибыл в Украину / Михаил Федоров / Facebook

Отметим, что благодаря Starlink украинцы смогут пользоваться скоростным Интернетом.

Ранее команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

Кроме того, включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспортного средства.

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