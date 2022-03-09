До України прибула друга партія станцій Starlink — Федоров

Завдяки Starlink українці зможуть користуватися швидкісним Інтернетом.

До України прибула нова партія станцій Starlink — супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", - повідомив Федоров.

Starlink прибув до України / Михайло Федоров / Facebook

Зазначимо, завдяки Starlink українці зможуть користуватися швидкісним Інтернетом.

Раніше команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, аби Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача.

Крім того, увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу.

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