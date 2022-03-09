Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для переговорів з Лавровим

Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для переговорів з Лавровим

Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для переговорів із головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим.

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Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

"На запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення військових дій Росії та війни проти України", - йдеться у повідомленні.

At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 9, 2022

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав лідерів країн Євросоюзу дати зелене світло членству держави у євроспільноті. Він запевнив, що схвальне рішення може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів.

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