Російські окупанти обстрілюють Миколаїв "Градами" та "Ураганами"

Ворог використовує заборонені у всьому світі касетні снаряди.

Російські військові ввечері 9 березня розпочали обстріл Миколаєва "Градами" та "Ураганами".

Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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"Зараз по Миколаєву стріляють із напрямку Кропивницького "Градами" та "Ураганами". Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж обстрілюватимуть. Тож будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правила "двох стін", — наголосив мер.

Сєнкевич підкреслив, що ворог використовує заборонені у всьому світі касетні снаряди.

Від 19:00 у Миколаєві оголошена повітряна тривога.

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