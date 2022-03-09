ЗСУ вигнали російських окупантів із міста Дергачі на Харківщині

Серед втрат техніки ворога - 2 танки і 2 броньовані автомобілі.
Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.
Про це повідомляє голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.
"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танки і 2 броньовані автомобілі. Наші українські військові втрат не понесли", - йдеться у повідомленні.
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