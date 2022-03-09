ЗСУ вигнали російських окупантів із міста Дергачі на Харківщині

Серед втрат техніки ворога - 2 танки і 2 броньовані автомобілі.

Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.

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Про це повідомляє голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танки і 2 броньовані автомобілі. Наші українські військові втрат не понесли", - йдеться у повідомленні.

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