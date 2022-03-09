Зеленський вперше порозмовляв з Пелосі: які теми зачепили

Президент розповів про гуманітарну кризу, спричинену РФ.
Президент України Володимир Зеленський 9 березня вперше поспілкувався зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі.
Про це голова держави повідомив у Мережі.
"У складний час уперше поспілкувався зі спікеркою Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України", – йдеться у повідомленні.
У складний час уперше поспілкувався зі @SpeakerPelosi. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку . #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022
Нагадаємо, цього ж дня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.Український лідер подякував державі за солідарність з Україною, вагому підтримку, а ще обговорили спільне майбутнє Європи.
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