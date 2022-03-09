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Зеленський вперше порозмовляв з Пелосі: які теми зачепили

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Зеленський вперше порозмовляв з Пелосі: які теми зачепили

Офіс Президента України

Президент розповів про гуманітарну кризу, спричинену РФ.

Президент України Володимир Зеленський 9 березня вперше поспілкувався зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це голова держави повідомив у Мережі.

"У складний час уперше поспілкувався зі спікеркою Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж дня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.Український лідер подякував державі за солідарність з Україною, вагому підтримку, а ще обговорили спільне майбутнє Європи.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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