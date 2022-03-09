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Зеленський поговорив телефоном з прем'єром Іспанії

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Зеленський поговорив телефоном з прем'єром Іспанії

president.gov.ua

Президент подякував Мадриду за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 березня, телефоном поговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

За словами президента, з очільником іспанського уряду говорили про російську агресію в Україні. 

“Подякував Іспанії за солідарність з Україною та вагому підтримку, що надається. Обговорили спільне майбутнє Європи”, - йдеться у дописі Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 березня, виступив зі зверненням до парламенту Великої Британії.

Після цього прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив Володимира Зеленського виступити перед урядом його країни. За словами канадського прем'єра, громадяни його країни хочуть почути думку українського президента.

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