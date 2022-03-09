Зеленський поговорив телефоном з прем'єром Іспанії

Президент подякував Мадриду за підтримку.
Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 березня, телефоном поговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.
Had a phone conversation with Prime Minister of Spain @sanchezcastejon. Informed about the people's struggle against Russian aggression. Thanked for the solidarity with and for the provision of strong support. Discussed the common future #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022
За словами президента, з очільником іспанського уряду говорили про російську агресію в Україні.
“Подякував Іспанії за солідарність з Україною та вагому підтримку, що надається. Обговорили спільне майбутнє Європи”, - йдеться у дописі Зеленського.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 березня, виступив зі зверненням до парламенту Великої Британії.
Після цього прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив Володимира Зеленського виступити перед урядом його країни. За словами канадського прем'єра, громадяни його країни хочуть почути думку українського президента.
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