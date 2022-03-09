Зеленский поговорил по телефону с премьером Испании

Зеленский поговорил по телефону с премьером Испании

Президент поблагодарил Мадрид за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 марта, по телефону поговорил с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

Had a phone conversation with Prime Minister of Spain @sanchezcastejon. Informed о людях, строгие против российской агрессии. Thanked for the solidarity with and for the provision of strong support. Discussed the common future #StopRussia – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

По словам президента, с главой испанского правительства говорили о российской агрессии в Украине.

“Поблагодарил Испанию за солидарность с Украиной и весомую оказываемую поддержку. Обсудили общее будущее Европы”, — говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, выступил с обращением к парламенту Великобритании.

После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил Владимира Зеленского выступить перед правительством страны. По словам канадского премьера, граждане его страны хотят услышать мнение украинского президента.

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