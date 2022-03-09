Ровенская область получила первую партию систем Starlink

Starlink ищет ближайший спутник и обеспечивает доступ к скоростному интернету и связи.
Ровенская область получила первые системы приема спутникового Интернет Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.
"На Ровенщине появились первые системы Starlink компании Илона Маска SpaceX. Напомню, Starlink ищет ближайший спутник и обеспечивает доступ к скоростному интернету и связи. Их передали структурам, отвечающим за территориальную оборону", — написал Коваль.
По его словам, вскоре область получит вторую партию систем Starlink.
Напомним, Словения собирает все доступные в Евросоюзе станции приема спутникового Интернет Starlink для передачи Украине.
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