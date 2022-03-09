Рівненщина отримала першу партію систем Starlink

Starlink шукає найближчий супутник і забезпечує доступ до швидкісного інтернету та зв‘язку.

Рівненська область отримала перші системи прийому супутникового Інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"На Рівненщині з’явилися перші системи Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Нагадаю, Starlink шукає найближчий супутник і забезпечує доступ до швидкісного інтернету та зв‘язку. Їх передали структурам, які відповідають за територіальну оборону", — написав Коваль.

За його словами, невдовзі область отримає і другу партію систем Starlink.

Нагадаємо, Словенія збирає всі доступні в Євросоюзі станції прийому супутникового Інтернету Starlink для передачі Україні.

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