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Рівненщина отримала першу партію систем Starlink

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Рівненщина отримала першу партію систем Starlink

Pexels

Starlink шукає найближчий супутник і забезпечує доступ до швидкісного інтернету та зв‘язку.

Рівненська область отримала перші системи прийому супутникового Інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX. 

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"На Рівненщині з’явилися перші системи Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Нагадаю, Starlink шукає найближчий супутник і забезпечує доступ до швидкісного інтернету та зв‘язку. Їх передали структурам, які відповідають за територіальну оборону", — написав Коваль.

За його словами, невдовзі область отримає і другу партію систем Starlink.

Нагадаємо, Словенія збирає всі доступні в Євросоюзі станції прийому супутникового Інтернету Starlink для передачі Україні. 

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