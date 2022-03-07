Словенія збирає по всьому ЄС станції Starlink для України - Шмигаль

Очікується, що до 5 тис. буде відправлено в Україну вже найближчими днями.

Словенія збирає всі доступні в Євросоюзі станції прийому супутникового Інтернету Starlink для передачі Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

#Словенія збирає всі доступні в #ЄС станціі прийому супутникового інтернету #StarLink. Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями. Дякую @JJansaSDS за таку ініціативу! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 7, 2022

"Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями", - повідомив Шмигаль.

Він подякував прем’єр-міністру Словенії Янезу Янші за ініціативу.

Нагадаємо, уряд України підписав офіційне звернення до США, Канади та Німеччини з вимогою позбавити Росію та Білорусь членства у МВФ.