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Словенія збирає по всьому ЄС станції Starlink для України - Шмигаль

Словенія збирає по всьому ЄС станції Starlink для України - Шмигаль

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Словенія збирає по всьому ЄС станції Starlink для України - Шмигаль

Кабінет Міністрів України

Очікується, що до 5 тис. буде відправлено в Україну вже найближчими днями.

Словенія збирає всі доступні в Євросоюзі станції прийому супутникового Інтернету Starlink для передачі Україні. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.  

"Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями", - повідомив Шмигаль.

Він подякував прем’єр-міністру Словенії Янезу Янші за ініціативу.

Нагадаємо, уряд України підписав офіційне звернення до США, Канади та Німеччини з вимогою позбавити Росію та Білорусь членства у МВФ.

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