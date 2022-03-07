Евакуація в Ірпені: людей виводять через зруйнований міст

Понад 2000 людей перейшли міст.
У місті Ірпінь, під Києвом, сьогодні, 7 березня, продовжується евакуація мирного населення. Як повідомляє Держспецзв'язку, понад 2000 людей вивели через зруйнований міст.
"Продовжується евакуація жителів Ірпеня, що під Києвом. Через зруйнований міст вивели вже понад 2000 людей", - йдеться у повідомленні.
The evacuation of Irpen residents near Kyiv continues. More than 2,000 people have already been evacuated across the destroyed bridge. #StopPutinNOW #StopRussia #WARINUKRAINE #UkraineUnderAttaсk #Ukraine️ pic.twitter.com/XoBYMiIXGv— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 7, 2022
Днем раніше, 6 березня, під час евакуації людей з Ірпеня окупанти відкрили обстріл. Загинула сім'я: мама, тато та двоє дітей. Люди були змушені ховатися під зруйнованим мостом.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі