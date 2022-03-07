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Евакуація в Ірпені: людей виводять через зруйнований міст

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Евакуація в Ірпені: людей виводять через зруйнований міст

Люди ховалися під зруйнованим мостом через обстріли російських окупантів / Associated Press

Понад 2000 людей перейшли міст.

У місті Ірпінь, під Києвом, сьогодні, 7 березня, продовжується евакуація мирного населення. Як повідомляє Держспецзв'язку, понад 2000 людей вивели через зруйнований міст.

"Продовжується евакуація жителів Ірпеня, що під Києвом. Через зруйнований міст вивели вже понад 2000 людей", - йдеться у повідомленні.

Днем раніше, 6 березня, під час евакуації людей з Ірпеня окупанти відкрили обстріл. Загинула сім'я: мама, тато та двоє дітей. Люди були змушені ховатися під зруйнованим мостом.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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