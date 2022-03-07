Російські олігархи втрачають мільярди через війну Путіна проти України

Російські олігархи втрачають мільярди через війну Путіна проти України

Один з олігархів за 11 днів війни позбувся більшої частини своїх статків.

Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Від початку бойових дій в Україні найбільше втратив Вагіт Алекперов, президент і співвласник нафтової компанії "Лукойл". Він позбувся 10,5 млрд доларів, що становить 54,4% від усіх його статків.

Також читайте Російського олігарха українського походження знайшли мертвим у Британії

Олексій Мордашов, генеральний директор ПАТ "Северсталь", втратив 5,6 млрд доларів.

Замикає трійку лідерів "член клану Путіна" Геннадій Тимченко, власник приватної інвестиційної групи Volga Group. Він втратив уже 4,6 млрд доларів.

Офіційно найбагатша людина Росії Володимир Потанін позбувся 4,5 млрд доларів.

По 2 млрд доларів втратили Михайло Фрідман ("Альфа-банк") та Роман Абрамович (Millhouse LLC).

"Чекаємо, коли олігархи РФ почнуть війну проти Путіна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Франції було накладено арешт на яхту Amore Vero, яка належить головному виконавчому директору російської нафтогазової компанії "Роснефть" Ігорю Сечіну.