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Російського олігарха українського походження знайшли мертвим у Британії

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Російського олігарха українського походження знайшли мертвим у Британії

Daily Mail

Поліція називає смерть Вотфорда як "незрозумілу", але не вважає її підозрілою.

Російський олігарх українського походження Михайло Вотфорд був знайдений повішеним в гаражі свого розкішного особняка в британському графстві Суррей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Поліція називає смерть Вотфорда як "незрозумілу", але не вважає її підозрілою. Новини про його смерть з'явилася в той день, коли прем'єр Борис Джонсон заявив, що він оприлюднить повний санкційний список людей, пов'язаних з режимом Володимира Путіна.

Як повідомляє The Sun, друг сім'ї олігарха сказав, що душевний стан Вотфорда міг бути пригніченим через війну в Україні, на яку напала Росія.

"Час його смерті і вторгнення в Україну, безумовно, не випадковий", — сказало він.

Інший співрозмовник сказав The Sun, що смерть Вотфорда "викликає питання" після інших підозрілих смертей громадян Росії.

Справжнє ім'я олігарха — Михайло Толстошея. Він народився в 1955 році в Україні. За інформацією західних ЗМІ, підприємець сколотив статок на нафті та газі. Він змінив своє прізвище, коли переїхав до Британії на початку 2000-х. Там отримав британське підданство і зайнявся нерухомістю.

Нагадаємо, що “грошові мішки” Путіна втратили свої яхти в Італії.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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