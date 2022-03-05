Російського олігарха українського походження знайшли мертвим у Британії

Поліція називає смерть Вотфорда як "незрозумілу", але не вважає її підозрілою.

Російський олігарх українського походження Михайло Вотфорд був знайдений повішеним в гаражі свого розкішного особняка в британському графстві Суррей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Поліція називає смерть Вотфорда як "незрозумілу", але не вважає її підозрілою. Новини про його смерть з'явилася в той день, коли прем'єр Борис Джонсон заявив, що він оприлюднить повний санкційний список людей, пов'язаних з режимом Володимира Путіна.

Як повідомляє The Sun, друг сім'ї олігарха сказав, що душевний стан Вотфорда міг бути пригніченим через війну в Україні, на яку напала Росія.

"Час його смерті і вторгнення в Україну, безумовно, не випадковий", — сказало він.

Інший співрозмовник сказав The Sun, що смерть Вотфорда "викликає питання" після інших підозрілих смертей громадян Росії.

Справжнє ім'я олігарха — Михайло Толстошея. Він народився в 1955 році в Україні. За інформацією західних ЗМІ, підприємець сколотив статок на нафті та газі. Він змінив своє прізвище, коли переїхав до Британії на початку 2000-х. Там отримав британське підданство і зайнявся нерухомістю.

Нагадаємо, що “грошові мішки” Путіна втратили свої яхти в Італії.

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