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Пішла десята доба війни: деморалізовані російські окупанти почали частіше здаватися в полон

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Пішла десята доба війни: деморалізовані російські окупанти почали частіше здаватися в полон

Associated Press

Українська армія почала контратакувати на деяких напрямах.

Збройні сили України та підрозділи сил безпеки та оборони України завдають втрат противнику вже 10-ту добу. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку..

Про це повідомляють на сторінці Генштабу у Facebook.

Бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників, але й звичайні неозброєні люди.

"Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості “живого щита”. Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного “бліцкригу”, продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що ЗСУ продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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